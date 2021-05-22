Путин и Лукашенко встретятся в Сочи

https://static.news.ru/photo/c50bc65a-bbc4-11eb-8465-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Сочи на следующей неделе, сообщает телеканал «Россия 1».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лукашенко уже в третий раз за текущий год собирается приехать в Россию на встречу с Путиным. В прошлый раз лидеры стран проводили очную встречу 22 апреля.

На следующей неделе российский лидер в Сочи встретится с белорусским коллегой, а также проведёт совещание по экономическим вопросам.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудят в ходе очной встречи укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе. Встреча президентов состоится 24 мая в Сочи. Путин и Жапаров планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений, партнёрства и сотрудничества. Кроме того, они поговорят о взаимодействии в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.