Путин и Жапаров обсудят стабильность на киргизско-таджикистанской границе

https://static.news.ru/photo/56094d00-ba24-11eb-9016-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его коллега из Киргизии Садыр Жапаров обсудят в ходе очной встречи укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе. Об этом в пятницу сообщили представители пресс-службы Кремля, передаёт ТАСС.

Встреча лидеров состоится 24 мая в Сочи. Путин и Жапаров планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений, партнёрства и сотрудничества. Кроме того, они поговорят о взаимодействии в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Также лидеры планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско- таджикистанской границе, — рассказали в Кремле.

Конфликт на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

Ранее стало известно, что количество раненных в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 189, погибли 36 человек.