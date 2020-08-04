Вассерман нашёл у Лукашенко «ошибку Януковича»

https://static.news.ru/photo/e787756e-d680-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями в отношениях с РФ совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович. Такую точку зрения высказал публицист Анатолий Вассерман.

По словам телеведущего, Лукашенко пытается набрать новые голоса за счёт «антирусского меньшинства».

Боюсь, что он повторяет ту же ошибку, что до него делали второй президент Украины Леонид Кучма и четвёртый президент Украины Виктор Янукович, — отметил эксперт в интервью порталу «Украина.ру».

Вассерман также добавил, что Лукашенко таким способом пытается наладить отношения с западными странами.

Есть такое выражение «бенедиктинская скромность» — это когда считаешь себя умным, а всех остальных дураками. Боюсь, что эта самая бенедиктинская скромность начала проявляться и у него. Жизнь научит, — подытожил писатель.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, эта президентская кампания в Белоруссии ознаменовалась чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как стало известно, претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны для дачи показаний. Адвокатов к ним не пустили. По словам юристов, им своевременно не сообщили, в рамках какого дела проходят допросы и какой орган ведёт расследование. Позднее в КГК проинформировали, что экс-банкир задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико якобы был организатором преступной схемы. Вместе с ним также задержаны 20 человек, которые дают показания.