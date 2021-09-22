В СВР ответили на новое заявление Лондона по делу Скрипалей

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление Скотленд-Ярда о предъявлении обвинения третьему россиянину по делу Скрипалей. Он назвал утверждение Лондона ложью и попыткой отвлечь внимание от ситуации в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И кроме того, <...> это ещё, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана, прежде всего, войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании, — сказал Нарышкин.

По его мнению, Лондон пытается таким образом отвлечь внимание мирового сообщества от того факта, что НАТО не способно поддерживать безопасность в каком-либо регионе мира.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что третьим подозреваемым по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, помимо Александра Петрова и Руслана Боширова, является Денис Сергеев. Ему заочно предъявлены обвинения, и он объявлен в розыск.

На это заявление ответил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, данной «грубейшей провокацией» Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения, действуя при этом шаблонными методами.