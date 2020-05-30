В США рассекретили разговор экс-помощника Трампа с экс-послом РФ Кисляком

В Соединённых Штатах рассекретили разговоры бывшего помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с экс-послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Согласно стенограмме, Флинн в 2016 году просил Кисляка предпринять соразмерные шаги в ответ на введённые администрацией бывшего президента США Барака Обамы санкции против России.
Пусть оно (ответное действие России. — NEWS.ru) будет взаимным. Не заходите дальше, чем вы должны. Я не хочу, чтобы мы попали в ситуацию, которая должна обостриться, как «око за око», — сказал Флинн Кисляку.
Он также посоветовал не позволять администрации Обамы поместить Россию в «затруднительное положение». На тот момент Флинн уже был назначен помощником по нацбезопасности Трампа.
Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале 2017 года из-за того, что не в полной мере уведомил вице-президента Майка Пенса о своих беседах с Кисляком.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Дело расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года.
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