В Совфеде заявили о давлении извне на голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/adda8bde-b15b-11ea-9f7b-fa163e074e61_660.jpg Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественное обсуждение поправок в российскую Конституцию, а также подготовка к голосованию по ним подвергаются давлению извне. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Он указал на то, что дискуссии по изменению в главный закон страны инициированы в том числе на заседании Венецианской комиссии Евросоюза. Сенатор выразил надежду, что её членам хватит воли не идти на поводу «той или иной политической конъюнктуры и делать разнообразные выводы».

Он напомнил, что в 2017 году США на официальном уровне признали Россию своим противником. Тогда в Соединённых Штатах появился закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Среди инструментов по сдерживанию развития нашей страны было неприкрыто заявлено влияние на европейские институты.

Вместе с тем, отметил он, несмотря на внешние усилия, на процесс подготовки к плебисциту это существенно не повлияло.

По данным ВЦИОМ, примерно 70% россиян хорошо знают о голосовании, большинство намерено принять активное участие в нём, — цитирует Климов РИА Новости.

Тем не менее, он предположил, что голосование по поправкам к Конституции может подвергнуться массированным кибератакам, как это бывало перед различными выборами в предыдущие три года.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

Как писал NEWS.ru, поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако экспертиза будет не быстрой, она продлится до конца 2020 года.