В России ждут массовых кибератак по время голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/1ba8e32a-b14a-11ea-940a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Голосование по поправкам к Конституции РФ может подвергнуться массированным кибератакам. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Предполагаем, что будут попытки массированных кибератак. Мы такое наблюдали каждый раз перед выборами, которые проходили последние три года. Такие факты уже поступают в нашу комиссию, — цитирует РИА Новости сенатора.

Он добавил, что в полном объёме вся информация о возможных кибератаках и уже совершённых будет обобщена в ежегодном докладе, выпуск которого намечен на июль.

Как уточняет РБК со ссылкой на директора Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимира Дрюкова, около 40% от всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников.

Так, во время проведения выборов мэра Москвы в 2018 году Solar JSOC зафиксировал более 200 различных попыток информационных воздействий на инфраструктуру выборов, в 2019 году — более 80. Все атаки были отражены.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что спецслужбы иностранных государств ищут уязвимые места в информационной инфраструктуре России для совершения массированных кибератак.

В конце 2019 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, дал поручение подготовить изменения в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах. В ответ на это замминистра экономики Азер Талыбов предложил дополнить закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» нормой, обязывающей владельцев использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами критической инфраструктуры.

Между тем, как писал NEWS.ru, Россию постоянно обвиняют в кибератаках многие государства. Так, недавно генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

Из-за этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали для беседы в немецкое внешнеполитическое ведомство из-за дела о хакерской атаке на бундестаг.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.