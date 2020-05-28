Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг

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Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали для беседы в немецкое внешнеполитическое ведомство из-за дела о хакерской атаке на бундестаг.

Госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени федерального правительства решительно осудил кибератаку, уточняется в пресс-релизе. Российский дипломат был проинформирован о том, что власти Евросоюза намерены добиться киберсанкций в отношении причастных к атаке, в том числе россиянина Дмитрия Бадина.

StaatssekretÃ¤r @MiguelBergerAA verurteilte fÃ¼r die Bundesregierung im GesprÃ¤ch Bo Netschajew @RusBotschaft den Hackerangriff auf den #Bundestag aufs SchÃ¤rfste. BuReg setzt sich fÃ¼r Nutzung von EU-Cybersanktionsregime gegen Verantwortliche ein: https://t.co/59EmCEL2om — AuswÃ¤rtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 28, 2020

Немецкая сторона оставляет за собой право принимать дальнейшие меры, особенно на фоне убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Мужчину застрелили в немецкой столице днём 23 августа 2019 года. По подозрению в совершении преступления был арестован гражданин России, он находится в камере строгого режима тюрьмы Тегель.

Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

По данным Der Spiegel, хакеры из России получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера Германии Ангелы Меркель в её избирательном округе. Сама Меркель заявила, что эта ситуация причиняет ей боль.