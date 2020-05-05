В Германии выдали ордер на арест россиянина из-за кибератаки на бундестаг

https://static.news.ru/photo/e79b57e0-8eb5-11ea-a9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году.

Ордер на арест предполагаемого российского хакера, которого также разыскивает ФБР, был выдан на этой неделе. Об этом проинформирован председатель бундестага Вольфганг Шойбле, передаёт газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Ему вменяется в вину осуществление тайной разведывательной деятельности, а также незаконное выведывание компьютерных данных. Следователи ФРГ считают, что Бадин был одним из тех, кто руководил атакой на сети парламента ФРГ. В расследовании произошедшего в Германии участвовали Федеральное ведомство по уголовным делам и федеральная полиция.

Россия обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой, уточняет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что начавшийся в марте процесс по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в Соединённых Штатах в совершении киберпреступлений, был отложен. Причиной стала пандемия коронавируса. Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершённым в 2012 году. Сам россиянин уверяет, что от него требуют лжесвидетельства — признания во вмешательстве в выборы в США. Он отказался признавать свою вину.