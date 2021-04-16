Слуцкий отреагировал на высылку российских дипломатов из Чехии

https://static.news.ru/photo/6f6473aa-9fb8-11eb-8d47-96000091f725_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: vk.com/leonid__slutsky

Высылка российских дипломатов из Чехии означает, что руководство этой страны следует русофобскому курсу американцев. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было, — цитирует ТАСС парламентария.

Слуцкий отметил, что решение чешских властей является серьёзным ударом по двусторонним отношениям с Россией и ответные меры «обязательно последуют».

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел, а также является главой МВД, заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов.

По его словам, дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице. Инцидент произошёл в 2014 году.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии. По её словам, чешским властям «хорошо известно», что последует за таким решением.