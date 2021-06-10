В Совфеде оценили способность Польши выбирать союзников

https://static.news.ru/photo/de21c038-ca90-11eb-bb0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ошибка властей Польши состоит в том, что они выбирают плохих союзников. Такую оценку дал российский сенатор Сергей Цеков, комментируя «Ленте.ру» слова профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского о причинах русофобии у ряда польских политиков.

Он согласился с мнением учёного, но при этом отметил, что говорить следует не о русофобии, а о русоненавистничестве. В Польше русских не боятся, их там ненавидят, как и Россию в целом, считает политик.

По мнению сенатора, ошибочность политики Варшавы состоит в том, что она способна выбирать только плохих союзников. Те бросают Польшу на произвол судьбы, и она проигрывает.

Если бы Варшава была дружественна по отношению к Москве, это пошло бы ей на пользу. Благодаря такой дружбе Польша могла бы эффектно развиваться как славянское государство, отметил Цеков.

Ранее Модзелевский объяснил русофобию польских политиков тем, что они стараются угодить Вашингтону. По его мнению, в случае налаживания отношений между Россией и США ситуация изменится — русофобия исчезнет, поскольку перестанет быть выгодной.