В окружении президента Польши объяснили ненависть ко всему российскому

https://static.news.ru/photo/5b0cad38-1eee-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Часть польских политиков страдает очевидной русофобией. О причинах этого явление в статье для издания Myśl Polska рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский.

По мнению профессора, таким образом данные политики стараются угодить США. Модзелевский убеждён, что "стратегический союз" США и Польши носит исключительно антироссийский характер.

Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить, - написал Модзелевский.

При этом он не исключает, что Варшава способна пойти на сближение с Москвой и тогда вся местная русофобия внезапно исчезнет, так как перестанет быть выгодной.

В настоящее же время, по мнению Модзелевского демократия в Польше поддерживается американским руководством путём инвестиций на её политическом рынке.

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