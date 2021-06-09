«Как к данности»: в Чехии рассказали о правильном отношении к России

https://static.news.ru/photo/0724ffee-c902-11eb-b7ae-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Чехии нужно относиться к России как к данности и помнить, что Москва и Прага никогда не были традиционными врагами. Враждебное отношение, подогреваемое политиками и СМИ в европейской стране, противоречит интересам обычных граждан. Данная мысль содержится в материале интернет-журнала Česká Pozice.

Как считает автор статьи, большинство жителей Чехии не испытывают враждебного настроя в отношении России. Однако те, кто говорит об этом открыто, рискуют моментально превратиться в «агентов Москвы» или «изменников».

Как пишет обозреватель, войну за памятники времён Второй мировой войны, переименование улиц и «почитание власовцев» начала не российская сторона. Недружественные антироссийские настроения подогреваются университетскими, предпринимательскими и политическими кругами Чехии. При этом, пишет журналист, многие заявления пропагандистов строятся на откровенной лжи. Как минимум Россия точно не собирается разваливать страны Европы, ведь они — основные потребители российского газа и нефти. С помощью ложных высказываний чешские власти манипулируют народом и показывают свою неуверенность в себе.

Вместе с тем США требуют, чтобы Европа включалась в борьбу за природные ресурсы на их стороне, хотя зачастую это не отвечает интересам чешской экономики. Западным странам следует изменить тактику выстраивания отношений с Москвой: нужно начать налаживать контакты, торговать и демонстрировать свои ценности, — добавил обозреватель.

Отношения РФ и Чехии испортились весной 2020 года. В апреле власти Праги заявили, что ко взрыву во Врбетице в 2014 году причастны российские спецслужбы. После этого из страны были высланы 18 российских дипломатов, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Обвинения во взрыве были названы голословными, абсурдными и надуманными. Чехия была внесена в список недружественных государств.

Некоторое время назад замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить туда Польшу. Поводом для этого послужило высказывание польского лидера Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором».