https://static.news.ru/photo/901e5066-44dd-11ea-a2ff-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Киеву не стоит полагаться на США в вопросе «возвращения» Крыма. По его словам, властям Украины пора прекратить «самообман» и принять очевидные факты.

Приглашать американцев — это самообман. Просто уже неприятно слушать всё это. Пора Зеленскому прекратить делать разные глупые заявления. Пока граждане Украины ему ещё верят, но придёт время, и они разочаруются, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

По его словам, властям Незалежной стоит признать, что Крым находится в составе России и «подвести под это серьёзную правовую и историческую базу». Другого пути у Украины, по мнению Цекова, просто нет. В противном случае Зеленский закончит так же, как и его предшественник Пётр Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём США Майклом Помпео выразил надежду, что США будут более активно участвовать в «деоккупации Крыма».

Госсекретарь США заверил в свою очередь заверил, что Вашингтон полностью поддерживает Киев «в вопросе прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объёме», писал NEWS.ru.