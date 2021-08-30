«Это путь в никуда»: в Совфеде назвали условие развития Украины

Сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru назвали условие развития Украины. Он заявил, что республика сможет восстановиться и начать развиваться как социальное государство, если начнёт ориентироваться на отношения с Россией. Политик отметил, что при нынешних «скандальных, вздорных и вороватых» киевских властях это невозможно. Цеков добавил, что нынешнее положение дел в соседней стране — «путь в никуда».

Это вечно продолжаться не может, это путь в никуда, я в этом убеждён. Они уже сами стали говорить, что Украина в результате этой политики станет каким-то диким полем, когда нормальный народ бежит с Украины, а остаются недоумки, нацисты, супернационалисты, которые строят государство с чистого листа, забывая, что было до них, и ничего не оставляя после себя, — подчеркнул сенатор.

Цеков также объяснил, что Киев «оглядывается на Запад» с момента развала СССР — с 1991-го, заявляя, что «они — Европа», в результате чего «разрушили Украину и продолжают разрушать». Член Совфеда оценил и заявление экс-замглавы МИД Украины Александра Чалого о «возвращении» полуострова в состав соседней страны. Последний предложил два способа: добиться «разрушения России» или создать «успешное украинское государство». Второй вариант, по словам Чалого, сподвигнет «все регионы РФ» присоединиться к Украине. По словам Цекова, «ни первого, ни второго не будет».

Чалый в эфире телеканала «НАШ» добавил, что от первого, «абсолютно конфронтационного» варианта, по аналогии с древнеримской историей названного им «Карфаген должен быть разрушен», западные страны постепенно отказываются. По его мнению, данный план мог бы привести к «развалу России», что сыграло бы на руку Украине. Он признал, что Киев не договорится по Крыму из-за принципиальной позиции Москвы. При этом Чалый считает, что ситуацию могут изменить «успехи Украины». Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия Москвы называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее стало известно, что общественные деятели, журналисты и политологи составили и подписали резолюцию «Итоги „Крымской платформы“», в которой отчётливо прослеживается нежелание крымчан возвращаться в состав Украины. По мнению общественников, Украина стала проявлять интерес к полуострову только после его «возвращения в родную гавань» — Россию.