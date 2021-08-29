Карфаген не будут разрушать: в Киеве назвали новый способ «вернуть» Крым

Украина имела два варианта добиться «возвращения» Крыма в состав страны, про один из них можно забыть из-за слабости Запада. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Он отметил , что от первого «абсолютно конфронтационного» варианта, по аналогии с древнеримской историей названного им «Карфаген должен быть разрушен», западные страны постепенно отказываются. По его мнению, данный план мог бы привести к «развалу России», что сыграло бы на руку Украине.

Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособным, а Россия оказалась более устойчивой, — подчеркнул экс-чиновник.

Он признал, что Киев не договорится по Крыму из-за принципиальной позиции Москвы. При этом Чалый считает, что ситуацию могут изменить «успехи Украины».

Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине, — заявил дипломат.

Он не стал уточнять, как именно этот вариант удастся реализовать на практике.

Ранее стало известно, что общественные деятели, журналисты и политологи составили и подписали резолюцию «Итоги „Крымской платформы“», в которой отчётливо прослеживается нежелание крымчан возвращаться в состав Украины. По мнению общественников, Украина стала проявлять интерес к полуострову только после его «возвращения в родную гавань» — Россию.