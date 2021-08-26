Крымчане подписали резолюцию о нежелании возвращаться в состав Украины

Общественные деятели, журналисты и политологи составили и подписали резолюцию «Итоги „Крымской платформы“», в которой отчётливо прослеживается нежелание крымчан возвращаться в состав Украины. Полный текст официального документа опубликован в Telegram-канале «Крымский».

Украина никогда так не заботилась о Крыме в 1991–2013 годах, не создавала столько стратегий развития полуострова, сколько стратегий «деоккупации» создаётся сейчас, — говорится в резолюции.

По мнению общественников, Украина стала проявлять интерес к полуострову только после его «возвращения в родную гавань» — Россию. В резолюции пояснили, что присоединение Крыма к составу РФ — это не ответная реакция на Майдан и события 2014 года, а «итог усилий многих людей в течении десятилетий». В документе также подчеркнули, что полуостров всегда находился «в едином культурном и историческом пространстве с Россией». Общественники настояли на прекращении попыток Украины добиться «деоккупации» Крыма и заявили о намерении «жёсткого информационного противодействия» Киеву.

Ранее пользователи Интернета высмеяли Зеленского за его громкие заявления на саммите «Крымская платформа».