Читатели немецкой газеты Die Zeit скептически отнеслись к заявлению Зеленского на «Крымской платформе» о возвращении полуострова в состав Украины. В рамках этой встречи приняли участие 15 стран, российские власти раскритиковали форум: глава МИД Сергей Лавров назвал его «шабашем».

При всём желании, как это должно произойти? Россия вернёт Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актёр и комедиант, — иронизируют немцы.

Немецкие читатели посоветовали Зеленскому смириться с «потерей» Крыма и жить дальше. Они сравнили российский полуостров с Восточной Пруссией, которая «никогда не возвратится в Германию — как бы долго „вечно вчерашние“ ни продолжали мечтать о её возвращении». Более того, они указали Зеленскому на ошибку в его выступлении: президент Украины заявил, что Россия превратила курорт в военную базу, на что немцы ему напомнили: военная база существует на полуострове уже 250 лет и была там ещё тогда, когда украинцы и русские были одним народом.

Ранее украинский политолог признался: «Крымская платформа» была нужна для поддержания общественного мнения о том, что другие страны солидарны с решением Украины вернуть полуостров в свой состав.