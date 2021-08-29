В Совфеде ответили украинскому политику на идею «разрушить Россию»

Сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru оценил заявление экс-замглавы МИД Украины Александра Чалого о «возвращении» полуострова в состав соседней страны. Последний предложил два способа: добиться «разрушения России» или создать «успешное украинское государство». Второй вариант, по словам Чалого, сподвигнет «все регионы РФ» присоединиться к Украине.

Понятное дело, что ни первого, ни второго не будет. Не будет распада России. Он (Чалый. — NEWS.ru) и сам это признаёт. В обозримом будущем не будет Украина самой развитой страной Европы. Тем более не будет более развитой, чем Россия. Тем самым он признаёт, что Крым будет вечно в составе России, — подчеркнул Цеков.

Чалый в эфире телеканала «НАШ» добавил, что от первого «абсолютно конфронтационного» варианта, по аналогии с древнеримской историей названного им «Карфаген должен быть разрушен», западные страны постепенно отказываются. По его мнению, данный план мог бы привести к «развалу России», что сыграло бы на руку Украине. Он признал, что Киев не договорится по Крыму из-за принципиальной позиции Москвы. При этом Чалый считает, что ситуацию могут изменить «успехи Украины».

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия Москвы называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций

Ранее стало известно, что общественные деятели, журналисты и политологи составили и подписали резолюцию «Итоги „Крымской платформы“», в которой отчётливо прослеживается нежелание крымчан возвращаться в состав Украины. По мнению общественников, Украина стала проявлять интерес к полуострову только после его «возвращения в родную гавань» — Россию.