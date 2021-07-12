В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Члены парламента от партии «Единая Россия» разрабатывают проект закона, в котором будет установлены новые меры наказания за педофилию. Проект подразумевает установить стандартное наказание за это преступление в виде пожизненного лишения свободы. Об этом заявил депутат государственной думы Александр Хинштейн.

Политик обращает особое внимание на то, что те, кому удастся избежать пожизненного отбывания наказания, будут находится под постоянным контролем полиции.

ЕР подготовит закон о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами, чьи действия не попали под пожизненное заключение, — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области сотрудники полиции спасли 10-летнюю девочку от преступника. 9 сентября в Гатчине она пошла в школу и не вернулась домой, был объявлен розыск. Девочку удалось найти в доме 33-летнего мужчины, который угрожал ей. Школьнице ничего более не угрожает, а подозреваемый доставлен в управление МВД.