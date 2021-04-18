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В России ожидают новых «ударов» со стороны США

08:49, 19 апреля 2021
Вячеслав Володин Вячеслав Володин

Российские власти должны ожидать дальнейших «претензий» со стороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, американской стороне невыгодно развитие РФ как сильного суверенного государства, а сама мысль, что страна может занять «подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема». Он подчеркнул, что «именно с этим связана истерика» Соединённых Штатов в последнее время.

Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать других претензий к нашей стране, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер считает, что «удары» будут направлены на российскую промышленность и топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие государства. Поэтому, уверен он, необходимо сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв сообщил, что заявление США об ответственности за происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным является неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела России.

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