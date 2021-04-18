В России ожидают новых «ударов» со стороны США

https://static.news.ru/photo/39cc28de-a0d3-11eb-b4f5-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин

Российские власти должны ожидать дальнейших «претензий» со стороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, американской стороне невыгодно развитие РФ как сильного суверенного государства, а сама мысль, что страна может занять «подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема». Он подчеркнул, что «именно с этим связана истерика» Соединённых Штатов в последнее время.

Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать других претензий к нашей стране, — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер считает, что «удары» будут направлены на российскую промышленность и топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие государства. Поэтому, уверен он, необходимо сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв сообщил, что заявление США об ответственности за происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным является неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела России.