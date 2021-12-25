В России не ждут отмены санкций от Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву на телеканале «Россия 1» сообщил, что российская сторона не ожидает в ближайшее время от американского президента Джо Байдена отмены всех санкций, наложенных ранее на Россию. Песков уверен, что Байден действует в рамках политики США, которая формируется внутри противостояния между республиканцами и демократами, поэтому единолично отказаться от санкций Байден не может.

Многие процессы кодифицированы, то есть здесь президент связан по рукам и ногам теми законами и актами, которые были приняты в конгрессе. Это продукт, наверное, внутриполитического противостояния республиканцев и демократов, поэтому здесь президент не может вот так вот взять всё и отменить. И мы прекрасно понимаем и осознаём, что с этими санкциями нам жить очень долго, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что против России следует ввести незамедлительные новые санкции. США и страны Запада должны предотвратить её «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки.

Американские журналисты и сенаторы также призывают американского президента ввести новый пакет санкций в отношении России, «чтобы не допустить ввода трубопровода „Северный поток — 2“ в эксплуатацию».

При этом министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт поддерживает идею введения персональных санкций против высшего руководства России. По мнению главы Минобороны ФРГ, «ответственные за агрессию лица должны прочувствовать на себе последствия обострения конфликта».