В разных ипостасях: Владимир Путин отмечает 68-летие

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет. Он встречает свой день рождения на посту главы государства в 16-й раз.
Владимир Путин уже получил поздравления от лидеров ряда стран, в частности Азербайджана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии и Молдавии.
Первую половину дня российский лидер проведёт на рабочем месте — у него запланировано более десяти международных телефонных переговоров. Остаток дня он посвятит общению с друзьями и близкими.
Владимир Путин не всегда отмечает день рождения в кабинете. Так, в 2014 году он ездил в сибирскую тайгу, чтобы отдохнуть на природе, а в 2015-м сыграл в хоккей в Сочи за команду «Звёзды НХЛ».
У российского лидера множество различных увлечений. Среди них — горнолыжный спорт, дзюдо, самбо, хоккей, рыбалка и другие. В последние годы он неоднократно участвовал в научных проектах: погружался в батискафе на дно Финского залива, с аквалангом — Таманского залива, в аппарате «Мир» — Байкала, летал на мотодельтаплане в стае журавлей.
О том, как Владимир Путин проводит свободное время и участвует в научных исследованиях — в фотогалерее NEWS.ru.
На тренировке сборной России по дзюдо. С главным тренером команды Эцио Гамбой.
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Глава ФИФА подарил Президенту России созданный для матчей Кубка конфедераций 2017 года мяч «Красава».
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На свадьбе Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.
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Поездка на остров Гогланд. Погружение к месту нахождения парусно-винтового фрегата «Олег».
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Владимир Путин вместе с учеными надел спутниковый ошейник на пойманного в специальную ловушку медведя.
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На отдыхе в Республике Тыва.
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Во время посещения государственного природного заповедника «Оренбургский».
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Во время гала-матча Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.
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Президент почтил память погибших, возложив цветы у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.
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Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо.
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И. о. Президента РФ Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27 после совершенного перелета из Краснодара в Чечню.
Владимир Родионов/РИА Новости
На отдыхе в Республике Тыва.
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Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста.
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Владимир Путин ознакомился с ходом строительства жилья для пострадавших от природных пожаров.
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На отдыхе в Республике Тыва.
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Владимир Путин стреляет снотворным из карабина в тигрицу.
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С Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием в Покровском соборе.
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На выставке народных промыслов Китая.
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На отдыхе в Республике Тыва.
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Владимир Путин и Президент Египта Абдельфаттах Сиси совершили поездку по трассе «Сочи Автодром» на одном из новых российских автомобилей марки «Аурус».
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Владимир Путин возложил цветы к памятным знакам, установленным в честь городов-героев и городов воинской славы.
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Премьер-министр РФ Владимир Путин играет на рояле на благотворительном концерте.
Алексей Никольский/РИА Новости
С подаренным щенком туркменского алабая.
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Во время научного эксперимента в рамках проекта «Полёт надежды».
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На гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги.
putin.kremlin.ru
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