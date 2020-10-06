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На гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги.
Политика

В разных ипостасях: Владимир Путин отмечает 68-летие

12:32, 07 октября 2020
Фото: putin.kremlin.ru

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 68 лет. Он встречает свой день рождения на посту главы государства в 16-й раз.

Владимир Путин уже получил поздравления от лидеров ряда стран, в частности Азербайджана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии и Молдавии.

Первую половину дня российский лидер проведёт на рабочем месте — у него запланировано более десяти международных телефонных переговоров. Остаток дня он посвятит общению с друзьями и близкими.

Владимир Путин не всегда отмечает день рождения в кабинете. Так, в 2014 году он ездил в сибирскую тайгу, чтобы отдохнуть на природе, а в 2015-м сыграл в хоккей в Сочи за команду «Звёзды НХЛ». 

У российского лидера множество различных увлечений. Среди них — горнолыжный спорт, дзюдо, самбо, хоккей, рыбалка и другие. В последние годы он неоднократно участвовал в научных проектах: погружался в батискафе на дно Финского залива, с аквалангом — Таманского залива, в аппарате «Мир» — Байкала, летал на мотодельтаплане в стае журавлей.

О том, как Владимир Путин проводит свободное время и участвует в научных исследованиях — в фотогалерее NEWS.ru.

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