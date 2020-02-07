Вокруг назначения преемника Максима Решетникова, отправившегося руководить Минэкономразвития, было немало иногда противоречивых прогнозов. Но выбор Кремля в итоге пал на молодого технократа с местными корнями. И дело даже не в том, что не достигший сорокалетия Дмитрий Махонин возглавлял УФАС по Пермской области, а затем служил непосредственно под руководством Игоря Артемьева в Федеральном антимонопольном агентстве. То есть имеет близкие деловые отношения с представителем «Яблока» в правительстве. Но он и сам принадлежит к этой партии, поскольку баллотировался по её списку в 2016 году в краевое заксобрание и Госдуму.

Теперь представим ситуацию: одна из старейших партий во главе с её неизменным гуру Григорием Явлинским, играющим решающую партийную роль вне зависимости от формальной позиции в «яблочной» иерархии, опять собралась в поход против «кремлёвских происков». На этот раз яблочная цель, конечно, вносимые в Конституцию поправки. Сам Григорий Алексеевич громогласно объявляет, что партия будет собирать альтернативное конституционное совещание и предложит собственный пакет поправок, — мол, ни пяди идеологической территории «кремлёвским узурпаторам». Правда, как часто бывало, дальше громких заявлений дело не пошло, и о всероссийском альтернативном сборе конституционных строителей особо ничего не слышно.

Да и вообще в последние годы некогда популярная партия напоминала о себе, пожалуй, исключительно скандальными заявлениями. На фоне нашего политического пейзажа «яблочники» терялись всё больше и больше. В 2003 году партия осталась без своей фракции в Госдуме, а с 2007 года потеряла своё представительство в парламенте. На последних президентских выборах партийный гуру Григорий Явлинский собрал голосов, что называется, в объёме статистической погрешности и заявил, что больше в президентских марафонах участвовать не будет. Словом, партия погрузилась в глубокую политическую стагнацию, сохраняя при этом неплохие позиции только в двух наших столицах.

Особую пикантность партийной ситуации придаёт факт нахождения в правительстве члена политсовета «Яблока», главы ФАС Игоря Артемьева. Сложился парадокс — партия последовательной критики действий правительства и президента на деле оставалась партией правящей коалиции. Причём Артемьев не только не был исключён из партийных рядов, но даже остаётся в руководящих органах. Понятно, что уже и ядерный электорат такой партии всё больше теряет ориентиры.

Игорь Артемьев kremlin.ru

И вот тут молодой тенхнократ, близкий к «Яблоку», получает такое блестящее и для большинства аналитиков абсолютно неожиданное предложение возглавить далеко не последний субъект Федерации. Фактически, президент не просто делает жест в адрес партийной группы, затвердевшей в своей огульной критике любых действий властей, но и на деле показывает, что у образованных профессионалов в своём деле, а не у профессиональных активистов, всегда есть шанс на практике реализовать свои идеи, в первую очередь, конечно, в сфере экономики. И Дмитрий Махонин теперь такой шанс получает. К тому же у партии вполне может появиться и новый реальный лидер, прославившийся не разоблачением, а конкретными достижениями.

К слову, Явлинского до сих пор принимает время от времени президент, готовый выслушать любые интересные предложения. А теперь у лучших «яблочных» умов появляется и свой полигон для реальных свершений. Другое дело, насколько сама партия способна реалистично оценить полученный сигнал. От этого во многом зависит и её будущее.