В посольстве РФ в Чехии назвали высылку дипломатов провокацией

https://static.news.ru/photo/66edc940-a731-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Посольство РФ в Чехии отреагировало на решение властей выслать из страны двух российских дипломатов. В дипмиссии назвали инцидент провокацией.

Речь идёт о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения, — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Российские дипломаты также выразили разочарование подходом чешских властей, который сужает пространство для конструктивного диалога.

Об объявлении Прагой двух российских дипломатов персонами нон грата некоторое время назад заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш. При этом имена высылаемых сотрудников российской дипмиссии он не уточнил.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заверил, что Москва даст зеркальный ответ. При этом отметил, что инцидент приведёт к дальнейшему ухудшению отношений между Россией и Чехией.

Напряжённость в них возникла после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле. В Москве восприняли это как нарушение договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, в котором отдельно прописан уход за военными мемориалами, и потребовали передать скульптуру России.

Как писал NEWS.ru, после этого в чешских СМИ появились сообщения о том, что в страну якобы приехал русский шпион, вооружённый ядом, чтобы отравить ответственных за снос памятника. Несколько высокопоставленных пражских чиновников, напуганные этой информацией, запросили себе полицейскую охрану.