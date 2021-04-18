В посольстве Чехии в Москве останется пять дипломатов

https://static.news.ru/photo/64d81e26-a08c-11eb-ba21-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: provizu.ru

После объявления Россией персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии, в московском диппредставительстве республики останутся пять штатных сотрудников. Об этом сообщил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

По словам Йиндрака, покинуть Россию должны почти все сотрудники политического отдела посольства.

Останется там пять дипломатов. Люди, которые должны выехать из России, никакие не агенты чешских спецслужб. На то, чтобы они покинули РФ, им предоставлено 24 часа, а у нас — 48 часов, — цитирует представителя Чехии ТАСС.

Рудольф Йиндрак также выразил непонимание, почему российская сторона выслала на два сотрудника больше, чем чешская.

Ранее первый вице-премьер и и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, в настоящее время также являющийся врио главы МИД республики, сообщил о высылке из России 16-ти чешских дипломатов и четырёх сотрудников технического персонала посольства.

В минувшую субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш совместно с Гамачеком сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Утверждалось, что россияне являются офицерами спецслужб СВР и ГРУ.