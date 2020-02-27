https://static.news.ru/photo/9e8f7a30-594b-11ea-b90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов ответил на вопрос об объединении с «Единой Россией». Он отметил, что слияние действительно планировалось, и не только с правящей партией.

Не могу серьёзно отвечать на этот вопрос. Поэтому скажу так: действительно планировалась коалиция, мы думали объединение с [Telegram-каналом] «Незыгарь», «Медузой», «Википедией», а также рассматривали ещё два варианта — «Уральские пельмени» и «Яндекс. Еда», — иронично заметил он, его слова приводит ТАСС.

Ранее СМИ писали, что ОНФ намерен объединиться с партией «Единая Россия». При этом сама политическая организация проведёт ребрендинг. В названии сохранится слово «Россия». Также вместо одного лидера партией будут управлять сразу три председателя.

На сообщения о слиянии с ОНФ отреагировали в «Единой России». Как заявил замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов, пока такие вопросы руководством не обсуждались, писал NEWS.ru.