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В НАТО проигнорировали предложение РФ снизить военную активность

17:08, 10 ноября 2020

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страны Североатлантического Альянса не отреагировали на предложение России снизить военную активность на время пандемии коронавируса.

На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал, больше того — интенсивность полётов авиации и действий флотов натовских стран только выросла, — цитирует ТАСС Путина.

Об этом президент РФ заявил, открывая совещание с руководящим составом Минобороны, руководителям федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как писал NEWS.ru, российский телеведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах, расположенных рядом с Россией. Он заявил, что считает опасения властей РФ на этот счёт обоснованными, а действия НАТО охарактеризовал фразой «тупость Запада». По его словам, то, что Россия не собирается ни на кого нападать, очевидно. По словам Познера, Москва может рассматривать наличие военнослужащих в приграничных странах как экзистенциальную угрозу. Он отметил, что спорить, правильно поступает РФ или нет, не имеет смысла, потому что решения принимаются исходя из реальной угрозы со стороны стран Запада.

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