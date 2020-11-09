Познер прокомментировал размещение войск НАТО у границ РФ

https://static.news.ru/photo/a875c8d0-232e-11eb-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Vladimir Prycek/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах, расположенных рядом с Россией.

В интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» он заявил, что считает опасения властей РФ на этот счёт обоснованными, а действия НАТО охарактеризовал фразой «тупость Запада». По его словам, то, что Россия не собирается ни на кого нападать, очевидно.

Наличие НАТО на российской границе — это чрезвычайно опасная, я бы даже сказал — дурацкая игра, — сказал журналист.

По словам Познера, Москва может рассматривать наличие военнослужащих в приграничных странах как экзистенциальную угрозу. Он отметил, что спорить, правильно поступает РФ или нет, не имеет смысла, потому что решения принимаются исходя из реальной угрозы со стороны стран Запада, передаёт Lenta.ru.

Это не игрушки, это по-настоящему смертельно опасная вещь, и меня удивляет тупость Запада, который этого не понимает, — заявил ведущий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что демократ Джо Байден отменит ранее объявленный действующим президентом США Дональдом Трампом план вывода из Германии части американских войск, считают эксперты.



