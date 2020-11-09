Эксперты считают, что США при Байдене отменят вывод войск из Германии

https://static.news.ru/photo/d7a4c3d0-22c6-11eb-b7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Демократ Джо Байден отменит ранее объявленный действующим президентом США Дональдом Трампом план вывода из Германии части американских войск, считают эксперты.

15 июня президент США распорядился сократить число американских военных, которые находятся в Германии. По его словам, основная причина — долги Берлина по платежам в НАТО. Политик отметил, что содержание войск обходится очень дорого. При этом ФРГ должна отдавать 2% своего ВВП Североатлантическому альянсу, а выплачивает только 1%. Эксперты считают, что Байден отменит это решение, сообщает «Интерфакс».

Я полагаю, что это будет одним из наиболее значимых и быстрых шагов по пересмотру политики в области национальной безопасности после 20 января 2021 года, — сказал профессор Военного колледжа армии США Джон Дени.

Он добавил, что этот шаг близорукий и в финансовом плане безответственный, а также не заставит немцев увеличить свой оборонный бюджет, ради чего вывод войск и планировался. Другой эксперт, Мишель Флурной, занимавшая прежде должность заместителя главы Пентагона и которая, как ожидается, будет назначена новым министром обороны США, считает, что вывод американских войск из Германии будет стоить больше, чем их сохранение там.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны США стали затягивать процесс сокращения военного присутствия в Германии. По данным The Washington Post, Пентагон практически не замечает пожеланий главы государства. Точно так же в военном ведомстве реагируют на планы Трампа по выводу войск из Афганистана. Белый дом намерен вывести оставшихся там военных, чтобы выполнить предвыборное обещание президента, но достижению данной цели препятствуют в Пентагоне.