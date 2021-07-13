Непривитых сотрудников метро в Москве начали отстранять от работы

В Москве начали отстранять от работы без сохранения заплаты непривитых сотрудников метрополитена и водителей трамваев. Об этом сообщили «Открытые медиа».

Десять человек, работающих в московском метро и на трамвайных линиях, обратились в Межрегиональный профcоюз работников общественного транспорта из-за того, что их отстранили от работы без сохранения заработной платы после отказа подписать обязательство о вaкцинации. Об этом рассказал председатель профсоюза транспортников Юрий Дaшков.

Это только те люди, которые обратились к нам. На самом деле их больше, хотя и отстранять собирались только с 15-го числа [июля], — цитирует Дашкова издание.

Он добавил, что Дептранс собирается вакцинировать 100% сотрудников, тогда как власти Москвы обязали прививать 60% работников. По мнению Дашкова, это носит характер «медицинского эксперимента». Он намерен при поддержке КПPФ подать коллективные иски к московскому метро и Мосгoртрансу.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, что увольнять сотрудников за медотвод от вакцинации незаконно. Об этом глава государства заявил во время традиционной прямой линии.