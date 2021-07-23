В МИД заявили об умышленной эскалации Западом обстановки в Чёрном море

В Чёрном море происходит искусственное нагнетание обстановки внерегиональными игроками. Россия будет внимательно следить за выполнением Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом РИА Новости рассказали в МИД России.

Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения Конвенции, в том числе в части <...> предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Чёрном море и сроков их пребывания в черноморской акватории, — отметили в ведомстве.

Дипломаты также указали, что особая роль в плане выполнения Конвенции принадлежит Турции, которая наделена правом контроля за проходом через проливы военных судов. Москва ведёт регулярный диалог с Анкарой по данной теме. В частности, он затрагивалась в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в конце июня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул», который пройдёт параллельно Босфору и соединит Чёрное и Мраморное моря. В МИД России подчеркнули, что этот проект заслуживает пристального внимания, в том числе и с позиции того, как он может повлиять на выполнение Конвенции.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил, что Россия будет жёстко пресекать провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender в Чёрном море. Он отметил, что заявления Лондона подразумевают повторение таких инцидентов, и порекомендовал британским властям «крепко задуматься» и учесть возможности Вооружённых сил России.