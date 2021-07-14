Совбез пообещал жёстко реагировать на провокации Запада у границ России

Россия будет жёстко пресекать провокации наподобие ситуации с британским эсминцем Defender в Чёрном море. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью «Российской газете».

По его мнению, провокация со стороны Defender была пресечена правомерно. Заявления Великобритании подразумевают, что в будущем не исключены провокационные действия британских кораблей в российских водах.

Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских Вооружённых сил, — подытожил Попов.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией. По его словам, она была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан о присоединении к России. Глава государства также отметил, что участниками инцидента были не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Ранее сообщалось, что эсминец британских ВМС Defender, нарушивший границу России в Чёрном море, вернулся в Гибралтарский пролив.