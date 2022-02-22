В МИД сообщили, в каких границах Россия признает ДНР и ЛНР

Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, слова которого приводит ТАСС.

[Россия признает ДНР и ЛНР] в границах, в которых власти республик осуществляют свои властные полномочия и юрисдикцию, — заявил он.

В МИД также ранее заявили, что Признание Россией республик Донбасса было вынужденным и единственным возможным решением на фоне обострения ситуации. Там отметили, что в последнее время наблюдается резкое обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики претендуют на земли областей, находящиеся под контролем Украины. Россия же, по его словам, скорее всего, признает независимость республик в их существующих границах.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников опроверг информацию о возможном признании ДНР и ЛНР в границах областей. По его словам, в соглашении РФ с республиками Донбасса не содержится информации о границах, эти вопросы находятся в ведении самих республик. Россия, по его словам, также не вправе уточнять границы других государств.