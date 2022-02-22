Калашников опроверг указание в договорах с ДНР и ЛНР границ республик

В соглашении с республиками Донбасса не содержится информации о границах, эти вопросы находятся в ведении ДНР и ЛНР, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт Telegram-канал «Подъём». Так депутат прокомментировал сообщения СМИ со ссылкой на его слова о признании республик в границах Донецкой и Луганской областей.

Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР, — сказал Калашников.

По словам парламентария, Россия не в праве уточнять чужие границы.

Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть её проводят стороны, которые себя объявили государствами. Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя ощущают, обратитесь к ним, — подчеркнул депутат.

Накануне в СМИ появились сообщения, что Калашников заявил о намерении России признать ЛНР и ДНР в границах Донецкой и Луганской областей. Он также отметил, что при принятии решения будут учитываться итоги референдума о самоопределении республик 2014 года.

Вопрос о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. Они дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.