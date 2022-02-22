Профильные комитеты ГД рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ единогласно решили рекомендовать нижней палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, передаёт РИА Новости. Вопрос о ратификации соглашений планируется рассмотреть на пленарном заседании 22 февраля.

В свою очередь парламент ДНР в этот день рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, сообщили в пресс-службе.

Во вторник состоится чрезвычайное пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного совета ДНР. На повестке дня рассмотрение исторического законопроекта — ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, — говорится в сообщении.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. Они дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.

Как заявил ранее источник РИА Новости в парламенте РФ, наличие договора с ДНР и ЛНР исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совфеда на использование вооружённых сил страны за рубежом. По его словам, такое разрешение требовалось бы в случае принадлежности этих территорий Украине, однако сейчас они принадлежат ДНР и ЛНР.