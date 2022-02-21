Стало известно, необходимо ли согласие Совфеда на ввод войск в ДНР и ЛНР

Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование вооружённых сил России за рубежом, сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его словам, такое разрешение требовалось бы в случае принадлежности этих территорий Украине, однако сейчас они принадлежат ДНР и ЛНР.

Сам договор является базой. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Согласно им, охрана государственных границ ЛНР и ДНР может осуществляться совместными усилиями сторон. Документы заключаются на десять лет.

В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут совместно использовать военную инфраструктуру, строить и использовать военные базы на территориях друг друга. На случай опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут консультироваться.

Между тем член Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики в границах, которые фактически установлены в настоящее время. По его словам, прежние границы украинских регионов находится за рамками юридических действий.