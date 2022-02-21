В Совфеде рассказали о границах ЛНР и ДНР, признанных Россией
Сенатор Климов: РФ признает ЛНР и ДНР в нынешних границах
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:26, 22 февраля 2022
Андрей КлимовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики в границах, которые фактически установлены в настоящее время. Прежние границы украинских регионов находится за рамками юридических действий, отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».
Речь идёт, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Всё остальное находится за рамками юридических действий, — указал зампред комитета Совфеда по международным делам.
По словам Климова, договоры, которые Россия подписала с ЛНР и ДНР 21 февраля, будут ратифицированы Совфедом во вторник, 22 февраля.
Дальше [после подписания] этот текст идёт на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур, — пояснил сенатор.
О необходимости признать республики в границах, которые были у Луганской и Донецкой областей Украины в период до 2014 года, говорил 21 февраля на Совбезе РФ глава МВД России Владимир Колокольцев.
Ранее стало известно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры и Москва просто не может такого допустить, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Поэтому было принято решение о признании ЛНР и ДНР. Политик добавил, что признание независимости донбасских республик со стороны России не меняет состава сторон Минских соглашений.