В Совфеде рассказали о границах ЛНР и ДНР, признанных Россией

Член Совфеда Андрей Климов заявил, что Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики в границах, которые фактически установлены в настоящее время. Прежние границы украинских регионов находится за рамками юридических действий, отметил политик в эфире телеканала «Россия 24».

Речь идёт, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Всё остальное находится за рамками юридических действий, — указал зампред комитета Совфеда по международным делам.

По словам Климова, договоры, которые Россия подписала с ЛНР и ДНР 21 февраля, будут ратифицированы Совфедом во вторник, 22 февраля.

Дальше [после подписания] этот текст идёт на ратификацию в обе палаты Федерального собрания. Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур, — пояснил сенатор.

О необходимости признать республики в границах, которые были у Луганской и Донецкой областей Украины в период до 2014 года, говорил 21 февраля на Совбезе РФ глава МВД России Владимир Колокольцев.

Ранее стало известно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры и Москва просто не может такого допустить, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Поэтому было принято решение о признании ЛНР и ДНР. Политик добавил, что признание независимости донбасских республик со стороны России не меняет состава сторон Минских соглашений.