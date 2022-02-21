Небензя заявил, что Россия не допустит новой бойни в Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры и Москва просто не может такого допустить. Поэтому было принято решение о признании ЛНР и ДНР, передаёт слова российского представителя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН ТАСС.

Сейчас очень важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы, — заявил Небензя.

Политик добавил, что признание независимости донбасских республик со стороны России не меняет состава сторон Минских соглашений, хотя ряд коллег по СБ ООН готовы «похоронить» эти соглашения, отметил представитель России.

Главным фактором в разрушении минских договоренностей стал отказ Киева от прямого диалога с ДНР и ЛНР, отметил Небензя. При Зеленском Украина вернулась к военной риторике и сделала всё, чтобы разрушить Минские соглашения.

Запад беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, — сказал постпред России при ООН.

Политик добавил, что обстрелы ЛНР и ДНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, Западу надо сдержать Киев. Также Небензя призвал запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов и не делать ситуацию вокруг Украины хуже. О том, что ситуация моет усугубиться, свидетельствует тот факт, что Украина стянула к линии соприкосновения в Донбассе 120-тысячный воинский контингент.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло выразила сожаление по поводу признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Это решение может иметь глобальные и региональные последствия, заявила замгенсека на экстренном заседании Совбеза ООН.