В Совфеде сообщили о претензиях ЛНР и ДНР на земли, подконтрольные Украине

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики претендуют на находящиеся под контролем Украины земли Донецкой и Луганской областей, сообщил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков изданию Lenta.ru. Россия же, по его словам, скорее всего признает независимость республик в их существующих границах.

Признали в тех границах, в которых существует Донецкая и Луганская народные республики, я думаю. Хотя Донецкая и Луганская народные республики претендуют представлять Донецкую и Луганскую области Украины, — сказал Цеков.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников опроверг информацию о признании ДНР и ЛНР в границах областей. По его словам, в соглашении РФ с республиками Донбасса не содержится информации о границах, эти вопросы находятся в ведении самих республик.

Вопрос о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга.