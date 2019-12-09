https://static.news.ru/photo/96688aae-1a4e-11ea-9498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что страна выступает против расширения «нормандского формата» переговоров. Его слова были обнародованы в понедельник, 9 декабря.

Он отметил, что Россия негативно относится к указанной инициативе. Для РФ, говорит Глушко, проведение переговоров не является «вопросом формата».

Замглавы внешнеполитического ведомства призвал не пытаться искать альтернативу в отношении грядущего саммита.

Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил; и по политическому — запустить процесс путём введения в действие «формулы Штайнмайера» и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса, — цитирует ТАСС Александра Глушко.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Позднее, как писал NEWS.ru, в МИД РФ сообщили, что какие-либо дискуссии о расширении «нормандского формата» на официальном уровне не ведутся. Представители ведомства предположили, что в Госдепе имели в виду дискуссии в социальных сетях.