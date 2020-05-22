В МИД РФ в очередной раз постулировали отказ просить США о снятии санкций

Американские санкции заметно осложняют отношения Москвы и Вашингтона, но Россия никогда не будет просить об их снятии.
Об этом в ходе онлайн-лекции заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков,
Рябков отметил, что в МИД не видят готовности со стороны Вашингтона «хотя бы минимально считаться с нормальностью». При этом представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил принцип, о котором ранее неоднократно говорили российские власти.
Мы никогда не просили, не просим и не будем просить американцев это давление ослабить, — подчеркнул Рябков.
Как ранее сообщал NEWS.ru, комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект закона, который устанавливает право находящихся под санкциями граждан России на справедливое судебное разбирательство внутри страны.
Добавьте наши новости в избранные источники