В МИД РФ в очередной раз постулировали отказ просить США о снятии санкций

https://static.news.ru/photo/405cc784-9c25-11ea-80f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские санкции заметно осложняют отношения Москвы и Вашингтона, но Россия никогда не будет просить об их снятии.

Об этом в ходе онлайн-лекции заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передаёт РИА Новости. По его словам, в санкционной политике США отражаются искажённые представления об окружающем мире, прочно укоренившиеся в сознании американских правящих кругов. Это создаёт крайне негативный фон для двусторонних отношений.

Рябков отметил, что в МИД не видят готовности со стороны Вашингтона «хотя бы минимально считаться с нормальностью». При этом представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз озвучил принцип, о котором ранее неоднократно говорили российские власти.

Мы никогда не просили, не просим и не будем просить американцев это давление ослабить, — подчеркнул Рябков.

Как ранее сообщал NEWS.ru, комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект закона, который устанавливает право находящихся под санкциями граждан России на справедливое судебное разбирательство внутри страны.