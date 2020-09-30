В МИД РФ сочли провокацией угрозы главы МИД ФРГ по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/59042ffe-0339-11eb-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва считает провокационными угрозы главы МИД ФРГ Хайко Мааса, которые прозвучали на сессии Генассамблеи ООН в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным.

Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против А. Навального с целью его отравления запрещённого Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН, — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что «эти публичные измышления» Москва воспринимает как продолжение «откровенно враждебной антироссийской линии Берлина» и попытку переложить ответственность за нежелание взаимодействовать с РФ по этому делу на союзников и международные структуры.

В МИД напомнили, что Генпрокуратура РФ направляла в Германию три запроса по поводу инцидента с Навальным, но на них так и не ответили, кроме того, игнорируются инициативы о совместном расследовании этого дела по линии межпарламентских связей.

В связи с вышеизложенным поведением Германии и её союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнёт вести себя честно и ответственно, — подчеркнули в МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, Россия как член Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может обратиться туда по всем вопросам по инциденту с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом ранее заявил Хайко Маас. Он напомнил, что эксперты организации сами взяли пробы у Навального для изучения. Сейчас ОЗХО приведёт процедуры в соответствие с её положениями.

Ранее власти Германии заявили, что будут решать вопрос о передаче данных об исследованиях, связанных с отравлением Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО).