В МИД РФ прокомментировали обвинения Латвии в сторону Соловьёва

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В МИД РФ прокомментировали обвинения внешнеполитического ведомства Латвии в сторону российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Его обвинили в героизации нацизма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала такие заявления зарубежной стороны чушью.

Комментируя запрет на посещение Латвии Соловьёвым, Захарова отметила, что у министра иностранных дел прибалтийского государства Эдгара Ринкевичса, скорее всего, не было возможности ознакомиться с исходным материалом. Это связано с блокированием в стране каналов ВГТРК.

Вот он и придумывает чушь. Иначе бы глава МИД Латвии знал, что настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьёв, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего эфирного времени, найти просто сложно, — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Напомним, Соловьёв в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистов Адольфом Гитлером, явно в пользу последнего. Журналист назвал Гитлера «очень смелым человеком, который не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны»

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущему Владимиру Соловьёву запретили въезд в Латвию. МИД страны объявил российского журналиста персоной нон грата. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.