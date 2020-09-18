В МИД РФ назвали смешными рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса

Рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса после введенной им блокады смешны, считают в МИД РФ. Украина хочет не реинтеграции, а капитуляции региона, уверены в министерстве.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса после окончания конфликта будет длиться «минимум одно поколение». По его словам, на это понадобится минимум 25 лет.
Это цифры, взятые с потолка. В условиях, когда Киев регион заблокировал, установив жесткую блокаду всего и вся, рассуждать о реинтеграции просто смешно. Если они интеграцию рассматривают в качестве капитуляции, а это, судя по всему, имеется в виду, то здесь будет сложно реализовывать такие планы. За 25 лет все можно измениться, — сказал собеседник агентства.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
Сегодня стало известно, что Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. По словам замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова, он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашённых республик, писал NEWS.ru.
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