В МИД РФ назвали смешными рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса

https://static.news.ru/photo/d4996444-f99e-11ea-8edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассуждения Киева о реинтеграции Донбасса после введенной им блокады смешны, считают в МИД РФ. Украина хочет не реинтеграции, а капитуляции региона, уверены в министерстве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. Ранее вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников заявил, что реинтеграция Донбасса после окончания конфликта будет длиться «минимум одно поколение». По его словам, на это понадобится минимум 25 лет.

Это цифры, взятые с потолка. В условиях, когда Киев регион заблокировал, установив жесткую блокаду всего и вся, рассуждать о реинтеграции просто смешно. Если они интеграцию рассматривают в качестве капитуляции, а это, судя по всему, имеется в виду, то здесь будет сложно реализовывать такие планы. За 25 лет все можно измениться, — сказал собеседник агентства.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Сегодня стало известно, что Украина начала готовить пакет законопроектов по введению переходного периода после возвращения контроля над Донбассом. По словам замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова, он будет включать в себя амнистию для участников вооруженных формирований и государственных деятелей самопровозглашённых республик, писал NEWS.ru.