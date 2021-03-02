В МИД РФ назвали санкции США «враждебным антироссийским выпадом»

https://static.news.ru/photo/afc9d17a-7b90-11eb-a525-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антироссийские санкции США и Евросоюза из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются «враждебным выпадом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы». Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага, — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Он добавила, что инцидент с «отравлением» Навального является провокацией, устроенной специально, чтобы дать повод для вмешательства во внутренние дела РФ. При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона будет отвечать на санкции из принципа взаимности, «не обязательно симметрично».

Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии, — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

Кроме того, Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции. В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.