В МИД рассказали, как Германия использует Навального против России

https://static.news.ru/photo/574b3fee-9e0d-11eb-ac8c-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Власти Германии продолжают использовать оппозиционера Алексея Навального для вмешательства во внутренние дела России. Заявления Берлина по ситуации с ним могут быть направлены на дестабилизацию обстановки на российской территории перед выборами в Госдуму. Об этом заявили в МИД РФ.

Со стороны официального Берлина в адрес Москвы постоянно звучат безапелляционные требования, имеющие целью ни что иное, как дальнейшее информационное «накачивание» последовательно конструируемого западными системными СМИ образа Алексея Навального в качестве «лидера протестного движения России», «жертвы режима» и «узника совести». Подобные усилия, параллельно предпринимаемые рядом других государств, в практическом плане могут быть направлены исключительно на оказание дестабилизирующего влияния на внутриполитическую обстановку в нашей стране, — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что если в Берлине продолжат молчать на вопросы Москвы по делу Навального, то распишутся в причастности к произошедшему с ним инциденту.

По-прежнему будем публично добиваться от Берлина внятных, предметных ответов, — отметили российские дипломаты.

В феврале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что немецкие власти так и не смогли дать ни одного ответа на запросы Москвы по инциденту с Навальным. Она отметила, что показания представителей Германии противоречат друг другу. Дипломат напомнила, что Берлин скрывает экспертизы, улики и прочую информацию по делу Навального, а также не рассказывает подробности лечения оппозиционера в Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ситуация с Навальным является инсценировкой. Министр напомнил, что Германия не представила никаких доказательств отравления блогера. Он также счёл ущербными попытки Запада обвинить Москву в причастности к инциденту. Об этом писал NEWS.ru.

Алексею Навальном стало плохо 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, его доставили в местную больницу. Через два дня оппозиционера перевезли в Германию, где он находился до 23 сентября, а затем был выписан. Немецкие врачи и независимые зарубежные эксперты утверждают, что в организме оппозиционера были обнаружен следы нервно-паралитического вещества «Новичок», при этом омские врачи не нашли в его анализах каких-либо ядов. Российская сторона неоднократно просила Германию предоставить документы, подтверждающие отравление, но этого сделано не было.