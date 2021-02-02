Лавров объяснил, почему считает дело Навального инсценировкой

https://static.news.ru/photo/77302f46-6540-11eb-93e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть все основание полагать, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальный является инсценировкой.

Лавров напомнил, что Германия не представила российской стороне никаких доказательств отравления блогера.

По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину, — подчеркнул российский министр на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде.

Глава МИД РФ отметил, что Россия ждёт транспарентности и честности от Швеции в вопросе представления информации по Навальному.

Оппозиционеру стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа прошлого года. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали. Медики не нашли в анализах оппозиционера каких-либо следов отравляющих веществ или ядов. Через два дня состояние пациента было стабилизировано и по желанию родственников его перевезли на лечение в Берлин. Навальный находился в клинике Charité до 23 сентября, а затем был выписан.

В сентябре немецкие власти со ссылкой на данные лаборатории бундесвера заявили, что оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Эту информацию подтвердили и в ОЗХО. При этом российская сторона не получила никаких подтверждений этой информации.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту, а на следующий день арестовали на 30 суток. Блогер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказывался исполнять требования суда пока находился в Германии. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 2 февраля проходит судебное заседание, где решается этот вопрос. Всего у блогера два условных срока.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не следит за судом над Навальным.