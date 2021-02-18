МИД РФ обвинил власти ФРГ в путаных показаниях по делу Навального

https://static.news.ru/photo/05f77002-71f0-11eb-9deb-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Германии не смогли дать ни одного ответа по существу на запросы Москвы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, а все показания представителей ФРГ путаются и противоречат друг другу, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она добавила, что Берлин продолжает скрывать подробности лечения Навального, детали экспертизы, улики и прочую информацию в деле об отравлении основателя ФБК (признан в РФ иноагентом. — NEWS.ru) даже от собственных союзников.

Мы вновь призываем Берлин прекратить вводить мировую общественность в заблуждение. ФРГ продолжает настойчиво и довольно очевидно скрывать истинные обстоятельства того, что произошло с Навальным, и его пребывания на своей территории не только от нашей страны, но и от собственных парламентариев. Деталями ситуации с тем, что произошло, Берлин не делится даже с собственными союзниками. Это, безусловно, вызывает сомнения в отношении искренности декларируемых германской стороной в данном контексте гуманистических побуждений, о чём они бесконечно говорят, — отметила Захарова в эфире «Россия 1».

15 февраля кабмин Германии предоставил парламентариям ФРГ отчёт по расследованию отравления Алексея Навального. Как сообщал NEWS.ru, в отчёте представлены выводы о том, что следы отравляющего вещества в крови российского оппозиционера идентичны тем, которые были обнаружены на его бутылке с водой, а также на других предметах. В то же время в документе уточняется, что любая другая информация по уликам и предметам не может быть раскрыта, так как «особенно сильно затрагивает общественные интересы».

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. По версии германских спецслужб, Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».