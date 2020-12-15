Лавров счёл «ущербными» попытки Запада обвинить РФ в отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/019dc54e-3f8a-11eb-a87c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Попытки стран Запада обвинить Россию в отравлении оппозиционера Алексея Навального являются ущербными. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Загребе.

Глава внешнеполитического ведомства оценил высказывания зарубежных СМИ о «двойном или тройном» отравлении Навального. По словам Лаврова, это свидетельствует лишь об отсутствии у западных партнёров этики и желания установить истинные факты.

Раз Москва молчит, значит, она виновата. Ущербность такого подхода, кажется, очевидна любому вменяемому человеку, — констатировал министр.

Лавров заметил, что появления в западных СМИ очередных обвинений в адрес России уже давно не в новинку. Он заметил, что Москва привыкла к тому, что США и другие страны просто и бездоказательно публикуют в прессе «сенсационные» материалы.

Как ранее писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пытались убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.